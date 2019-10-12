النقد الدولي: طرح أسهم بعض الشركات المصرية للخصخصة تحرك ببطء

أفاد ​صندوق النقد الدولي​ بأن "طرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة المصرية للخصخصة تحرك أبطأ مما كان مخططا له، وذلك خلال مراجعته لبرنامج مصر الاقتصادي".

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