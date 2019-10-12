أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنه "بعد سماع دوي انفجارات واصوات اشتباكات في مدينة ​اللاذقية​، تبين انها ناجمة عن ملاحقة الجهات الامنية السورية لاحد المطلوبين الذي قاوم الدوربة والقى قنابل واشتبك معها ومن ثم سلم نفسه".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: ملاحقة الجهات الامنية السورية لاحد المطلوبين باللاذقية سببه أصوات الانفجارات واطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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