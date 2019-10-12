أردوغان: الرغبة الوحيدة لتركيا في منطقة البلقان هي السلام والاستقرار

أشاد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع ووضع حجر الأساس لمشروع الطريق الواصل بين ​صربيا​ و​البوسنة​ و​الهرسك​، على هامش زيارة رسمية للعاصمة الصربية بلغراد، بـ"المشاريع والاستثمارات التي تقوم بها الشركات التركية في منطقة ​البلقان​"، متمنيًا أن "تعود بالخير على المنطقة وشعوبها".

وأوضح أردوغان أن "الرغبة الوحيدة لتركيا في منطقة البلقان هي ​السلام​ والاستقرار. في الحقيقة لقد عاشت هذه الأرض آلامًا كبيرة ودفعت أثمانًا باهظة خلال ربع القرن الأخير"، مشددًا على أنه "يجب علينا أن نعتبر تنوعنا واختلافنا ثراءً وليس عنصر صراعات وعلينا جميعًا أن ننشئ مستقبلنا مع بعضنا البعض".

ولفت الى "أنني على ثقة بأننا سنضيف مشاريع واستثمارات أخرى لهذه المشاريع التي تعتبر مصدر فخر لنا".

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس التركي أيضًا بالفرص العظيمة التي تتيحها صربيا للمستثمرين الأتراك من خلال موقعها الاستراتيجي في قلب منطقة البلقان، وبيئة أعمالها والقوى العاملة المؤهلة والحوافز.