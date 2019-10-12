قالن: العملية العسكرية التركية شمال سوريا أفشلت العديد من المؤامرات با

ذكّر المتحدث باسم الرئاسة التركية ​إبراهيم قالن​ بأن "عمليات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تسببت بمقتل آلاف المدنيين في الرقة السورية، وأكثر منهم في الموصل العراقية"، مشيراً إلى أن "العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، أفشلت العديد من المؤامرات بالمنطقة في آن واحد".

وشدد على أن "العملية التركية، لا تستهدف الأكراد أو المدنيين، بل التنظيمات الإرهابية"، مشيراً غلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأربعاء الماضي، إطلاق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا، بهدف "تطهيره من إرهابيي حزب العمال الكردستاني و"داعش"، ورسم منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".