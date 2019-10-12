أفادت مصادر أمنية وطبية مصرية لقناة "روسيا اليوم" في مصر بـ"إصابة 5 جنود من ​قوات الأمن المصري​ إثر وقوع تفجيرين متزامنين في مدينتي رفح وبئر العبد شمالي سيناء". وأوضحت المصادر أن "الانفجار الأول وقع في رفح أثناء عملية تمشيط مدرعة لمنطقة غرب المدينة، حيث فجر مسلحون عبوة ناسفة عن بعد ما أسفر عن إصابة مجندين بشظايا، وتفجير آخر استهدف مدرعة أمنية كانت تمشط إحدى المناطق بمدينة بئر العبد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر RT: انفجاران متزامنان في مدينة العريش وبئر العبد وإصابة 5 من رجال الأمن المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.