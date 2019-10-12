مناشير ورقية تركية من الجو تطالب سكان تل أبيض بالابتعاد عن "الإرهابيين"

ألقت طائرات عسكرية تركية مناشير ورقية فوق مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا، طالبت فيها المدنيين، بعدم الاقتراب من مقرات وتجمعات المجموعات الكردية.
ووصفت المناشير التركية المدنيين بأنهم "أخوة كرام سواء أكانوا عربا أو أكرادا". وشددت على أنهم كانوا يعيشون بسلام، منذ عدة سنوات لولا ظهور التنظيمات الإرهابية و"داعش".
وأكد الجيش التركي، في مناشيره، أنه يسعى "إلى إعادة الأمن والأمان للمنطقة ودحر التنظيمات والجماعات الإرهابية، التي تحاول خداع ومكر الأهالي بوعود وهمية".
وطلب الأتراك، من كل من حمل السلاح قسرا عنه بإلقائه، والعودة لأهله، وقالوا إنهم في عملية "نبع السلام" سيعملون من أجل إحلال السلام في كل أرجاء هذه المناطق.
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