شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد صالونها الثاني بحزب التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسي الثانى، بمقر حزب التجمع، وذلك يوم الاثنين القادم. Advertisements وتعقد التنسيقية جلستين على مدار يوم واحد، الأولى تحت عنوان "الديموقراطية وإعلاء ثقافة الحوار"، والثانية حول دور المرأة فى العمل السياسي والاجتماعي. يذكر أن تنسيقية الأحزاب والسياسيين عقدت صالونها السياسي الاول بأسوان على هامش الملتقى العربي الأفريقي مارس الماضي.

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