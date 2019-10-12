شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة حصول "تنمية المشروعات" على 200 مليون دولار بالبرلمان الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أنه سيتم عرض اتفاقية الجهاز مع البنك الدولى للحصول على 200 مليون دولار على مجلس النواب لمناقشتها خلال الأسبوع الجارى، خاصة وأنه تم الموافقة عليها من رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية.

وقالت جامع، لـ"الخليج 365" إنه من المستهدف عرض كافة الاتفاقيات التى يجريها الجهاز حاليا مع عدد من جهات التمويل الدولية والتى تعد فى مراحلها التفاوضية الأخيرة على البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن من ضمن تلك الاتفاقيات مفاوضات مع بنك الأعمار الألمانى، والصندوق العربى، وصندوق الأوبك، منوهة بأنه يتم حاليا تنفيذ الاتفاق مع بنك الائتمان لإعادة التنمية بقيمة 27 مليون يورو، حيث حصل الجهاز على جزء من هذا التمويل.

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وأشارت جامع، إلى أن الجهاز يستهدف ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل لنحو 5.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى فى مقابل 5.3 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وكان الجهاز قد أعلن عن نتائج الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى، حيث تم ضخ تمويلات تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه وذلك لنحو 138.707 ألف مشروع ساهم فى توفير نحو 218.854 ألف فرصة عمل، حيث تم توجيه 48% من تلك التمويلات للوجه القبلى، و36% منها للوجه البحرى، و12% للحضر، و4% للمحافظات الحدودية.

واستحوذ القطاع التجارى على 68% من حجم التمويلات خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2019، والقطاع الصناعى على 9%، والقطاع الحيوانى على 7%، والقطاع الخدمى على 14%، والمهن الحرة على 2%.

كما قام الجهاز بتقديم خدمات غير مالية عبر خدمة الشباك الواحد خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2019" تتمثل فى إصدار 7858 رخصة نهائية، و8019 رخصة مؤقتة، و8493 رقم قومى للمنشآت، و4798 بطاقة ضريبية، و1700 سجل تجارى، و3038 تأمينات اجتماعية.