هل يستغل العنبري تراجع الوصل لتوجيه الضربة القاضية لريجيكامب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي الوصل والشارقة مساء السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج العربي، وذلك على استاد نادي الشارقة.

ويطمح عبدالعزيز العنبري المدير الفني للشارقة في رد الدين للورينت ريجيكامب مدرب الوصل الذي خسر أمامه في المواجهات الثلاثة الماضية بينهما بواقع مرتين حينما كان الأخير مدربا للوحدة والثالثة التي أفسدت موسم الشارقة الأخير.

وكان الشارقة يمني النفس بإنهاء موسمه الماضي في دوري الخليج العربي الذي حقق فيه لقب البطولة دون خسارة، لكن الوصل أفسد ذلك وحقق الانتصار عليه.

Advertisements

ويعزز حظوظ مدرب الشارقة في تحقيق الانتصار، تراجع مستوى الوصل خلال الفترة الأخيرة.

ويحتل الشارقة المركز الرابع في المجموعة الثانية بكأس الخليج العربي برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الوصل الخامس.

ويستعرض الفيديوجراف التالي طموح عبدالعزيز العنبري لتوجيه الضرب القاضية للورينت ريجيكامب.