إعلان الفائزين بعضوية "الاتحادي" الإماراتي الأحد

أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عقد اجتماع، غداً الأحد؛ للرد على الطعون وإعلان القائمة النهائية للفائزين بعضوية المجلس في انتخابات 2019.

كانت لجنة الطعون تسلمت الطلبات من لجنة إدارة الانتخابات؛ حيث قامت بالنظر فيها وإصدار القرارات بشأنها؛ حيث سيتم رفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات التي ستعقد اجتماعها المقبل الأحد.

وتأتي طلبات الطعون التي تلقتها اللجنة على النحو التالي: طلبا طعن من إمارة أبوظبي، في حين تلقت طلب طعن واحداً من كل من إمارة الشارقة، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة أم القيوين، وإمارة الفجيرة.

وحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019، فإنه يحق لكل مرشح الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، على أن يتم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يودع مقدم الطعن مبلغ 3 آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات؛ حيث يرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.

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كما تنص التعليمات التنفيذية على أن اللجنة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن الرد على جميع الطعون المقدمة إليها في ضوء التقارير المرفوعة لها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.

كانت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي حددت 3 صفات لـ"المرشح الأنسب والأمثل"؛ حيث تتلخص بأن يكون قادراً على تمثيل مجتمعه وناخبيه وفق أسس موضوعية، وأن يسهم بفاعلية في تحقيق متطلبات ناخبيه ومجتمعه واحتياجاتهم، وأن يعمل على الارتقاء بالمجتمع لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأدلى المواطنون عبر 39 مركزاً انتخابياً موزعة على مناطق الإمارات كافة، بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية، للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وبعد الانتهاء من عمليات التصويت تم إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين.

شهدت الدورة الحالية العدد الأكبر من الناخبين تاريخياً بوجود قوائم الهيئات الانتخابية، التي تضم 337738 عضواً، بزيادة 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015.