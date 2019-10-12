العراق يعتزم تقديم مشروع قرار لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، السبت، عزم بلاده على تقديم مشروع قرار يطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الحكيم مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وذلك عقب الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

وكان مجلس الجامعة العربية علق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عضوية سوريا على خلفية الموقف من الصراع الدائر، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.

وفي مشروع قرار صدر عن الاجتماع، أدان وزراء الخارجية العرب العدوان التركي على الأراضي السورية، مطالبين المجتمع الدولي بمنع أي دعم معلوماتي أو عسكري لتركيا.



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وقال مشروع القرار إن العدوان التركي يعد خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، خاصة القرار رقم ٢٢٥٤.

واعتبر الوزراء العرب أن العدوان التركي يعد تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين، مطالبين بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من سوريا.

وجدد الوزراء الرفض القاطع لأي محاولة تركية وكل المحاولات الأخرى المستهدفة فرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى "المنطقة العازلة".

وحمّل الوزراء العرب تركيا المسؤولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش الإرهابي لممارسة نشاطها في المنطقة.

وطالب الوزراء العرب مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث المجتمع الدولي على التحرك لمنع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على سوريا.