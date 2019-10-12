"سوريا الديمقراطية" تشكر الدول العربية على تضامنها ضد عدوان تركيا

دخان متصاعد في المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا - رويترز

وجهت قوات سوريا الديمقراطية، السبت، الشكر إلى السعودية والإمارات ومصر والدول العربية على تضامنها ضد العدوان التركي.

وقال ريدور خليل القيادي fقوات سوريا الديمقراطية، في بيان بثه التليفزيون، إن القوات ستواصل التعاون مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وفي الوقت ذاته صد الهجوم التركي على شمال سوريا.



وشدد على أن عدوان تركيا على شمال سوريا أنعش تنظيم داعش، داعيا دول التحالف الدولي ضد داعش إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية.

وتابع "الغزو التركي لم يعد يهدد بانتعاش داعش بل أنعشها ونشط خلاياها في قامشلو والحسكة وكل المناطق الأخرى"، مشيرا إلى هجمات بسيارات ملغومة في المدينتين.

وأكد أن الاجتياح البري من قبل تركيا مستمر خاصة عدوانها على مدينة تل أبيض الشمالية.

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وأعلن مقتل 45 فردا من قوات سوريا الديمقراطية في الاشتباكات الحدودية مع القوات التركية.

وأضاف: "تركيا تدفع السوريين للاقتتال فيما بينهم"، مؤكدة: "سنواصل التصدي للعدوان التركي على شمالي شرق سوريا".

وتشن تركيا منذ الأربعاء هجوما على شمالي سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية رأس الحربة في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

وأثار الهجوم استياء دوليا في ظل خشية دول عدة من عودة التنظيم الإرهابي، وتوالت الإدانات الغربية والعربية للهجوم الذي انطلق بغطاء جوي، مستهدفاً عدة نقاط وبلدات شمالي شرق سوريا.

وحذرت الدول والمنظمات الدولية من تداعيات العدوان التركي على المنطقة واستقرارها، فضلاً عن مساهمته في مفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد التي مزقتها الحرب.

وكشفت الأمم المتحدة، الجمعة، عن نزوح نحو 100 ألف مدني من مناطقهم شمالي شرق سوريا جراء العدوان التركي.