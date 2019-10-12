قطر تتحفظ على مشروع قرار عربي يدين العدوان التركي على سوريا

استمراراً لدعمها للإرهاب والتطرف، تحفظت قطر، السبت، على البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب الذي أدان العدوان العسكري التركي على الشمال السوري.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، إن قطر تحفظت على مشروع القرار العربي حول تدخل تركيا في سوريا.



وأضاف أن العدوان التركي يعد خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا خاصة القرار رقم ٢٢٥٤.

ومن جهته قال وزير الخارجية العراقي إن قطر تحفظت على البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب بشأن أزمة العدوان التركي على شمالي سوريا.

وأدان البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب العدوان التركي على سوريا، باعتباره خرقاً لميثاق الأمم المتحدة ويمثل تهديداً للأمن العربي والدولي.

وحمّل البيان تركيا المسؤولية الكاملة لعداونها غير المبرر على سوريا، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي على الأراضي السورية.

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وقال إن الاعتداء التركي على سوريا يمثل تهديداً مباشراً للأمن العربي، مشيراً إلى أهمية الدعوة لاستعادة سوريا دورها في المنظومة العربية.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً، لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، بناءً على طلب من مصر.

وأدانت الدول العربية باستثناء (قطر) ومعظم الدول الأوروبية العدوان التركي على الأراضي السورية، محذرة من أن يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.





وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

وأعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، في وقت سابق السبت، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.