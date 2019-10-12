سلطات أردوغان تعتقل 3 سيدات يعارضن العدوان على سوريا‎

اعتقلت السلطات التركية، السبت، 3 نساء؛ اثنتان منهن قياديتان بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، والثالثة صحفية، على خلفية نشرهن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ينتقدن فيها العدوان الذي تشنه تركيا على سوريا.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "تي 24"، مشيرا إلى أن عملية الاعتقال تمت صباح السبت، حيث داهمت قوات الشرطة منازل السيدات الثلاث في قضائي أنطاكيا وإسكندرون بولاية هاطاي جنوبي البلاد.

ووفق المصدر، تم اعتقال هوليا آتش، رئيسة فرع حزب الشعوب الديمقراطي في إسكندرون، وبَلغين آيرانجي، مديرة بالفرع ذاته، إلى جانب الصحفية بورجو أوزقايا غونايدين.

وذكر الموقع أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية انتقاد السيدات الثلاث العدوان التركي الذي تشنه أنقرة منذ الأربعاء الماضي على الشمال السوري.

والجمعة، كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أعلن بدء الإجراءات القانونية ضد 500 حساب على مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، بدعوى انتقاد أصحابها العدوان الذي تشنه تركيا على الشمال السوري.

وقال الوزير في تصريحاته: "لقد بدأنا الإجراءات القانونية بحق أصحاب 500 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لانتقادهم العملية العسكرية شمالي سوريا، ووصفهم ما تقوم به تركيا بالاحتلال".

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كما شن الوزير هجوما على جميع دول العالم الرافضة لذلك العدوان العسكري، زاعما أن بلاده "هي المتضررة الوحيدة مما يحدث في سوريا لذلك عليها التحرك لتأمين نفسها".

إعلان الوزير ملاحقته القانونية لأصحاب الحسابات التي تنتقد العدوان، ليس مستغربا على دولة بات التعبير عن الرأي فيها جريمة تودي بأصحابها إلى غياهب السجون.

وجاء الإعلان بعد ساعات من قيام قوات الأمن باعتقال 11 شخصا من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا؛ لتنظيمهم وقفة احتجاجية بالعاصمة أنقرة للتنديد بالعدوان.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عدوان على شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وحذرت العديد من الدول من عواقب هذه العملية العسكرية، وما يمكن أن تخلفه من مأساة إنسانية، لا سيما مع الكثافة السكانية التي تشهدها مدن الشمال السوري.

وأعلن عشرات من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" أنهم سيقدمون اقتراحا بفرض عقوبات ضد تركيا ردا على العدوان في شمالي سوريا.

واعتقال المعارضين للعدوان وملاحقتهم قضائيا يأتي في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي "مزيدا من التراجع الخطير"، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجه فيه انتقادات حادة لنظام أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.