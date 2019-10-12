بوتين: سوريا يجب أن تتحرر من الوجود العسكري الأجنبي

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

نقلت وكالات أنباء روسية يوم السبت عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله إن سوريا يجب أن تتحرر من الوجود العسكري الأجنبي.

وقال بوتين لمحطات آر.تي الروسية وسكاي نيوز عربية والعربية في مقابلة نقلت وكالات أنباء روسية مقتطفات منها ”أي طرف يوجد بشكل غير مشروع على أرض أي دولة، وفي هذا السياق سوريا، عليه أن يغادرها. هذا ينطبق على كل الدول“.

وأضاف بوتين أن القوات الروسية في سوريا مستعدة أيضا لمغادرتها بمجرد أن تقول حكومة سورية شرعية جديدة لموسكو إنها لم تعد بحاجة لمساعدتها.