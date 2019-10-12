الان تتابع قطر تخالف القرار العربي وترفض إدانة الاعتداءات التركية على سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خالفت قطر القرار العربي، الذي أجمع على إدانة الاعتداءات التركية على سوريا، اليوم السبت.

وبحسب بيان لقناة “العربية”؛ تحفظت قطر على بيان الجامعة العربية الذي يدين العدوان التركي على سوريا.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سورية ، وخاصة القرار رقم 2254 .

واعتبر المجلس، في قرار في ختام أعمال اجتماعه الطارئ اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة العراق، في القاهرة،العدوان التركي تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.

وطالب المجلس في قراره تركيا بوقف العدوان والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، مشددا على أن هذا العدوان على سورية يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية.

Advertisements

وقرر النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.

وطالبت الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق، مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.

كما أكد بيان الجامعة على الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سورية عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى ” بالمنطقة العازلة”، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديداً خطيراً لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي.

وحمل تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية – بما فيها تنظيم داعش الإرهابي- لممارسة نشاطه في المنطقة.

وقرر المجلس الموافقة على إدراج بند “التدخلات التركية في الدول العربية” كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر.