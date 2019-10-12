الان تتابع ألمانيا تعلق بيع أسلحة لتركيا خوفا من استخدامها في العدوان على روسيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
نقلت صحيفة بيلد إم زونتاج الألمانية عن وزير الخارجية الألماني قوله اليوم السبت إن ألمانيا حظرت تصدير الأسلحة لتركيا ردا على شن أنقرة عملية عسكرية على وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمال سوريا.
وقال وزير الخارجية هايكو ماس للصحيفة “نظرا للهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا لن تصدر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكري الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في سوريا”.
وبدأت تركيا عدوانا عسكريا ضد المدنيين في سوريا، خاصة الأكراد، منذ 3 أيام، في خطوة شهدت انتقادات واسعة من المجتمع الدولي.
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