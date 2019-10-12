إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية

السبت 12 أكتوبر 2019

تعرض موقع عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية، لإطلاق نار من سيارة مارة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان قصير، إن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني. وأضاف البيان، أن الحادث وقع بالقرب من مدينة طولكرم الفلسطينية. وتابع أن الجيش الإسرائيلي يقوم بالبحث عن الجاني المشتبه به. وفي الأسبوع الماضي، تم تفجير عبوة ناسفة بجوار موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من بلدة بيت عمر في الضفة الغربية. وتم تحييد عبوة ثانيةٍ في الموقع بواسطة خبراء المفرقعات. وألقى جنود القبض على مشتبه بهم في مكان الحادث. وخلال البحث عن المزيد من المشتبه بهم بالقرب من بيت عمر، اندلعت اشتباكات أصيب فيها جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

