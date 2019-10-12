تركيا: ضبط 65 مهاجراً في بحر إيجة

السبت 12 أكتوبر 2019

ضبطت قوات خفر السواحل التركية 65 مهاجراً غير شرعي، في بحر إيجه غربي تركيا، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطرق غير قانونية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية التركية، اليوم السبت. ونقلت الوكالة، عن مصادر أمنية قولها، إن الفرق ضبطت 65 مهاجراً على متن قاربين قبالة سواحل قضاء "تشمه" بولاية "إزمير". وأشارت الوكالة، إلى أن المهاجرين يحملون جنسيات سوريا، وفلسطين، وإرتيريا، والصومال، وبوركينا فاسو. وقامت قوات خفر السواحل بتسليم المهاجرين إلى دائرة الهجرة بالولاية، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

