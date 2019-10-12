كازخستان: تأجيل محادثات حول سوريا إلى نوفمبر

السبت 12 أكتوبر 2019

اعتبر وزير الخارجية الكازاخي مختار تلاوبردي، أن الدول الضامنة لـ"عملية أستانة" للتسوية في سوريا، يجب أن تبحث عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا في الشمال السوري. وقال تلاوبردي للصحفيين، اليوم السبت: "التطورات الجارية في سوريا تدل على أن عملية أستانة لا تفقد أهميتها، بل على العكس فإنها تشير إلى ضرورة أن تجلس الدول المشاركة في التسوية إلى طاولة المباحثات"، وفقاً لما أورده موقع "روسيا اليوم". ولم يستبعد الوزير الكازاخي، تأجيل الجولة الجديدة من مفاوضات أستانة إلى وقت لاحق، وقال: "كنا نخطط للجولة الجديدة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، لكننا الآن لا نعلم لأي مدة قد تتأجل"، مرجحاً أن يعقد الاجتماع في نوفمبر (تشرين الأول) المقبل. وكان تلاوبردي، قد أكد في 1 أكتوبر (تشرين الأول) أن التحضير مستمر لعقد الجولة الـ14 بـ"صيغة أستانة" حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان هذا الشهر. وجرت الجولة الـ13 من مفاوضات "أستانة" في نور سلطان، مطلع أغسطس (آب) الماضي، بمشاركة وفدين من لبنان والعراق لأول مرة.

