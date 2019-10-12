حرس الحدود السعودي: الناقلة الإيرانية تعرضت لكسر

السبت 12 أكتوبر 2019

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، أنه تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة أمس الجمعة، تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة الإيرانية "Sabiti"، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لكسر نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة". وذكر أنه عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي مع عدم الرد على اتصالات المركز، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية. ووأضاف أنه "في آخر تحديث لموقع الناقلة، اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة". وأشار المتحدث إلى أن المملكة العربية السعودية تؤكد التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

