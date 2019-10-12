تظاهرات في أربيل تنديداً بالعملية العسكرية التركية على سوريا

السبت 12 أكتوبر 2019

تظاهر الآلاف صباح اليوم السبت، أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، تنديداً بالهجوم التركي على شمال شرق سوريا. وردد المتظاهرون هتافات منددة ورافضة للعملية العسكرية التركية التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داعين إلى إيقافها فوراً، وتفيد الأنباء بأن بلدات حدودية بأكملها باتت شبه خالية من السكان جراء العمليات العسكرية التركية، ويخشى من عمليات نزوح جماعية. وبدأت العملية العسكرية التركية المدعومة من فصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة يوم الأربعاء الماضي، وتسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن نزوح آلاف المدنيين باتجاه مدن ومناطق أخرى. وأثار الهجوم التركي استياءً واستنكاراً دولياً خشية من عودة تنظيم داعش الإرهابي، وحدوث أزمة إنسانية جديدة، وتشهد السليمانية ودهوك ورانية وقلعة دزه وغيرها تظاهرات للتنديد بالعملية العسكرية التركية.

