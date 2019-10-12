الرئيس الإسرائيلي لن يمدد مهلة تشكيل الحكومة

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السبت 12 أكتوبر 2019
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لن يمدد مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو، بعد انقضاء 16 يوماً على تكليفه بتشكيل الحكومة دون حدوث أي تقدم. وحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن مدة التكليف التي منحها الرئيس الإسرائيلي لنتانياهو للقيام بمهمة تشكيل الحكومة لن تتمدد، وستتحول مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية لزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس. ووفق القانون الإسرائيلي، فإن رئيس الحكومة المكلف يحصل على مهلة لا تتجاوز 28 يوماً، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، فيما قد يحصل رئيس الوزراء على مهلة إضافية تصل لأسبوعين من أجل إتمام إنجاز المهمة. وفشلت جهود نتانياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد تعثر مباحثات دخول حزب "أزرق أبيض" في الائتلاف الوزاري الإسرائيلي، ورفض زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، العودة لتحالفه مع نتنياهو. واتهم ليبرمان، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بالتهرب من المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية في إسرائيل، وهو ما أكده أكثر من مسؤول إسرائيلي حول تهرب نتانياهو من المفاوضات ومحاولته كسب الوقت، لتوفير الحصانة من الملاحقة القضائية في قضايا الفساد التي تطاله.
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