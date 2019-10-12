مصرع رئيسة حزب سوريا المستقبل لانتقادها العملية التركية

السبت 12 أكتوبر 2019

قالت وسائل إعلام مقربة من الإدارة الذاتية للأكراد، إن "الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف لقيت مصرعها اليوم السبت، بعد استهداف سيارتها بعبوة ناسفة في محيط عين عيسى على الطريق الدولي بين حلب والقامشلي". وكان الحزب قد نقل تصريحاً لخلف أمس الجمعة وصفت فيه الهجوم التركي بأنه "عمل إجرامي ومخالف للقوانين الدولية"، وتحدثت عن مطامع تركية في الشمال والشرق السوري، حسب ما ذكرت قناة "الحرة" الإخبارية. ويقول الحزب عن نفسه إنه حزب ديمقراطي يدعو إلى إبراز الهوية الوطنية السورية، بوصفها هوية متعددة القوميات والأديان والثقافات، وكما أنه يدعم إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يحترم الحريات ويضمن حقوق المواطنة للمكونات كافة، ومتوافق مع معايير الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.

