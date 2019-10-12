شكرا لقرائتكم بوتين للعربية: ندين الهجوم على منشآت أرامكو بغض النظر عن الجهة المنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مقابلة هي الأولى من نوعها، التقت قناة "العربية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي قبيل زيارته المقررة للسعودية.

اللقاء تناول العلاقات بين الرياض وموسكو، كذلك الاعتداء الإرهابي الأخير على منشآت أرامكو النفطية وتأثيره على مستقبل أسواق الطاقة. كما تطرقت المقابلة التلفزيونية إلى دور إيران التخريبي في المنطقة وسباق التسلح.

كل هذه الموضوعات وأكثر طرحها الزميل محمد الطميحي من قناة "العربية" على الرئيس الروسي، كما شاركت في المقابلة قناتا "سكاي نيوز عربية" و"روسيا اليوم".

وخلال المقابلة، أشاد الرئيس بوتين بالعلاقات التاريخية الممتدة بين روسيا والسعودية وسعيه لتطويرها.

وقال: "نحن ننظر إلى (المملكة) العربية السعودية كدولة صديقة لنا. لقد نشأت لديّ علاقات طيبة مع الملك، ومع الأمير ولي العهد أيضاً. وعلاقاتنا تتطور عملياً في كافة الاتجاهات".

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وجدد الرئيس الروسي إدانته للحادث الإرهابي الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية في السعودية، مشيراً إلى عدم دراية روسيا بشأن الجهة التي تقف خلف الهجوم.

وأضاف: "لقد قلت للتو، وأريد أن أكرر: بغض النظر عمن يقف وراء هذا الحادث فإننا ندين هذا النوع من الأعمال. هذا هو بالضبط ما قلته. لا يمكن أن يكون هناك تفسير مزدوج.. تخيل، نحن لا نعرف. في اليوم التالي، سألت كلا من رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية ووزير الدفاع.. لا، نحن لا نعرف".

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو تشعر بتهديد إزاء التوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى اقتراب الحلف العسكري من البنية التحتية للحدود الروسية.

وقال: "بالطبع نشعر بهذا التهديد. وكنا دائماً نشعر به، وتحدثنا عن ذلك باستمرار. وكانوا يجيبوننا طوال الوقت: لا تخافوا، فهذا ليس ضدكم، ولا وجود لأي تخوف هنا، لأن الناتو يتحول وهو لم يعدْ منظمة عسكرية ولا يحمل صفة عدوانية" وما إلى ذلك.. ولكن لم يغير ميثاق الناتو. فهناك مادة فيه تتحدث (لا أذكر، المادة الخامسة، أو غيرها، يمكن أن أخطئ) عن الدعم العسكري لأعضاء منظمتهم وغيرها من المسائل. إنه حلف عسكري. وبالطبع عندما تقترب البنى التحتية لحلف عسكري من حدودنا فهذا لا يولد لدينا أي سرور".

وتذاع المقابلة بالكامل على شاشة "العربية"، الأحد، في تمام الثانية عشرة ظهراً بتوقيت السعودية (9:00 بتوقيت غرينتش).