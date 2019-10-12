السيسي يصدر قراراً جمهورياً بإنشاء جامعة خاصة تحت إسم «الحياة» بالتجمع الخامس

الموجز أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قراراً جمهورياً بإنشاء جامعة خاصة تحت إسم "جامعة الحياة". وبحسب القرار رقم 523 لسنة 2019، فإن الجامعة ستكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. كما أصدر الرئيس القرار رقم 524 لسنة 2019 بنقل طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية. ونشر القراران بالجريدة الرسمية.

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