مقتل الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" وسط معارك "نبع السلام"

قتلت الأمينة العام لـ"حزب سوريا المستقبل" هفرين خلف باستهداف سيارتها على طريق القامشلي، وسط المعارك الدائرة هناك بين قوات "نبع السلام" والوحدات الكردية.
وحملت شبكة "روداو" الكردية الجيش التركي مسؤولية استهداف خلف، وذكرت وكالة "هاوار" أنها قتلت في "كمين لتنظيم "داعش" على الطريق الدولي المودي لمدينة القامشلي".
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