قسد تدعو التحالف الدولي الى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التركية

دعت ​قوات سوريا الديمقراطية​ التحالف الدولي الى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التركية. وكانت قسد قد طالبت "الولايات المتحدة الأميركية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه الأكراد". وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية قد أعلن أن القصف التركي أسفر عن أكثر من 300 ضحية بين قتيل وجريح، لافتاً إلى أنه "نتيجة القصف التركي نشأت حالة من الهجرة والنزوح الكبير تقدر بأكثر من100 ألف مدني مبدئيا".

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