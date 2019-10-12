أعلن محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي دعمه عملية "نبع السلام" التركية شمالي سوريا، مشددا أنها ستقضي على أهم أسباب التطرف على حدود العراق، مشيراً إلى أن "عملية "نبع السلام" تعد إنهاء لحالة التغيير الديموغرافي التي تعرضت لها المناطق العربية السنية شرق الفرات".
ولفت إلى انه "من شأن العملية "القضاء على أهم أسباب التطرف التي عصفت بالحدود الغربية للعراق".
والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عراقي سابق يعلن دعمه لعملية "نبع السلام" في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.