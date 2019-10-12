مسؤول عراقي سابق يعلن دعمه لعملية "نبع السلام" في سوريا

أعلن محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي دعمه عملية "نبع السلام" التركية شمالي سوريا، مشددا أنها ستقضي على أهم أسباب التطرف على حدود ​العراق​، مشيراً إلى أن "عملية "نبع السلام" تعد إنهاء لحالة التغيير الديموغرافي التي تعرضت لها المناطق العربية السنية شرق الفرات".

ولفت إلى انه "من شأن العملية "القضاء على أهم أسباب التطرف التي عصفت بالحدود الغربية للعراق".

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.