وزير خارجية كازاخستان: جولة محادثات "أستانا" المقبلة قد تؤجل حتى تشرين الثاني

لفت وزير خارجية ​كازاخستان​ مختار تلاوبردي إلى انه "قد يتم تأجيل الجولة الدورية المقبلة من محادثات "أستانا"، حول الأزمة السورية، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، إلى تشرين الثاني"، مشيراً إلى أنه "بشكل عام، كنا نخطط لعقد الجولة المقبلة، في نهاية تشرين الاول ، ولكن الآن لا أعرف، قد يتم تأجيلها إلى تشرين الثاني المقبل".

وأشار إلى أنه "لم يتم تحديد موعد دقيق للقاء، بسبب الوضع في الشمال السوري الذي يزداد تعقيدا"، لافتاً إلى ان "الحوار بين الدول الضامنة أمر بالغ الأهمية، وعليهم أن يقرروا ما يجب فعله الآن، نحن ننتظر منهم إبلاغنا بالموعد الذي يعتبرونه مناسبا".

وشدد على أن "الدول المشاركة في حل الوضع السوري، يجب أن تأتي إلى طاولة المفاوضات وتناقش القضية مرة أخرى".