مجلس الأمن الوطني العراقي وجه بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية

وجه مجلس الأمن الوطني ​العراق​ي برئاسة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية، وبناء مخيم لإيواء سكان مخيم الهول السوري.

وأفاد المكتب الإعلامي لعبد المهدي بأن "مجلس الأمن الوطني ناقش خلال جلسة استثنائية تداعيات الاجتياح العسكري التركي للأراضي السورية وما يخلفه من آثار على العراق، حيث وجه بتأمين حماية الحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي".

وأشار إلى "استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء السياج السلكي والأبراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الإدارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري".