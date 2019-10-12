الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها بالسجن 3 سنوات في مصر

أصدرت محكمة الجنح في القاهرة حكمًا بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ على المتهمة صفاء عبد اللطيف، الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها أماني، بالكي والحرق في أماكن مختلفة من جسدها.

وأكد نقيب المحامين في منطقة شربين إبراهيم قدوس أن "الحكم يعد واحدا من أسرع الأحكام في قضايا الجنح".

كما لفتت تحقيقات النيابة الى أن "الطفلة أماني (6 سنوات)، تعرضت للتعذيب هي وأختها المتوفاة جنة بالكي والحرق من قبل جدتهما، فيما أشارت التقارير الطبية إلى صحة اعترافات الطفلة وتطابقها مع الإصابات بالجسد.

وكانت الدائرة السادسة جنايات بمحكمة جنايات المنصورة قد باشرت الأسبوع الماضي النظر في قضية الطفلة جنة المتوفاة جراء التعذيب، وتقدمت هيئة الدفاع عن الجدة بطلب عرض الجدة للكشف الطبي لتبين سلامة قواها العقلية.

وقرر القاضي تأجيل جلسة محاكمتها إلى الأول من كانون الأول المقبل، لحين ورود تقرير مستشفى العباسية للأمراض النفسية، والاطلاع على مدى سلامة قواها العقلية.

