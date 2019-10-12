مظاهرات منددة بالعملية التركية ضد الأكراد في شمال سوريا بالعاصمة باريس

ينفذ عددا من الاشخاص مظاهرة منددة بالعملية التركية ضد الأكراد في شمال سوريا في العاصمة الفرنسية ​باريس​. هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" ولفتت إلى أن هدف العملية هو ​القضاء​ على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها ​أنقرة​ ذراعا لـ "​حزب العمال الكردستاني​" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها ​الولايات المتحدة​ في إطار محاربة "داعش".

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