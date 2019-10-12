سعد دعا جميع انصاره الى عدم قطع الطرقات وحرق الاطارات

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان النائب اسامة سعد دعا جميع انصاره المتواجدين في الطرقات وشوارع في مدينة صيدا الى عدم قطعها وحرق الاطارات احتجاجا على ما تعرض له من قبل القوى الامنية، بل العمل على فتحها، قائلا "نحن حريصون على امن واستقرار مدينتنا صيدا، وذلك تسهيلا لأهلنا في صيدا ولابناء الجنوب وطلاب المدارس"، مضيفا "سنكمل مشوارنا ضد هذه السلطة الجائرة ونحضر انفسنا لمعارضة جدية وحقيقية وليست لفوضى او عشوائية، نحن نحتاج الى تنظيم قوانا بشكل قوي، حتى نعمل معادلة جديدة في البلد.

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