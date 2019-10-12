أبو سليمان لجمعية كفى: الكلام عن عدم معاقبتنا كفيل العاملة التوغولية غير صحيح

أكّد المكتب الإعلامي ل​وزير العمل​ ​كميل أبو سليمان​، في بيان، أن "جمعية "كفى" نشرت يوم الخميس 10-10-2019 خبرًا عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن مغادرة عاملة منزلية توغولية لبنان، متهمة السلطات اللبنانية مجتمعة بالتخاذل، ووزير العمل بعدم التجاوب مع طلب منحها إذن العمل في منزل آخر من دون الحاجة إلى مستند "التنازل" من صاحب العمل الأساسي"، مشددًا على أنه "يهمنا توضيح الآتي:

- إن وزير العمل اعتبر منذ توليه مهامه أن نظام الكفالة المعمول به في لبنان عبودية حديثة لذا يعمل على تعديله. وقد شرع أبواب الوزارة أمام الجهات المعنية بمن فيهم "كفى" للمشاركة في ورشة إعادة النظر بنظام الكفالة عبر تقديم اقتراحاتها ووضع ملاحظاتها،

- بانتظار تعديل نظام الكفالة إن طلب نقل الكفيل يتم عبر الامن العام وفق الآليات المعمول بها منذ سنوات، كما اوضح ابو سليمان لجميعة "كفى" حين راجعته بالأمر،

- إن الوزير تابع شخصيا قضية العاملة المنزلية التوغولية، وقول جمعية "كفى" ان كفيلها يكمل حياته من دون أي مسائلة أو عقاب حتى الآن، غير صحيح. فقد وضعت وزارة العمل هذا الكفيل وجميع افراد عائلته القاطنين معه بتاريخ 25 شباط 2019 على لائحة الحظر في الوزارة (أي ممنوع عليهم استقدام اي عاملة في الخدمة المنزلية)،

- إن القضية أصبحت بعهدة القضاء المختص والوزارة بانتظار ما سيصدر عنه ليبنى على الشيء مقتضاه".

