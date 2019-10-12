بو عاصي عن كميل شمعون:لا تزال أفكاره تصلح للبناء عليها بمواجهة الأزمات

لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​ في ندوة الى أن "رئيس الجمهورية الراحل كميل شمعون تجليات الفكر الليبرالي في المجالات الإنسانية والإقتصادية والسياسية وغيرها على الصعيد الإنساني يشكل الفرد المحور الأساسي وهو يتمتع بكامل حقوقه كما بالحريات الخاصة والعامة من دون تفرقة خصوصا بين الرجل والمرأة"، مضيفاً: "على الصعيد الإقتصادي تختصر المبادئ الليبرالية بالملكية الخاصة والمبادرة الفردية والتعاون بين القطاعين الخاص والعام من دون إغفال التضامن بين المواطنين والتفاعل في ما بينهم".

وذكر بو عاصي أنه "عمل على تحقيق هذه المبادئ في زمن كان الصراع بين الشرق والغرب في ذروته وكان عدم الإستقرار السياسي يلف منطقة الشرق الأوسط وفي شكل خاص الإنقلابات العسكرية المتكررة في أكثر من بلد عربي"، مشيرا الى أن "كميل شمعون اعطى أهمية للاقتصاد الحر فعرف عهده بالرخاء ولا يزال حتى اليوم يعطى كمثل ونموذج كذلك منح المرأة حق الإقتراع مكرسا مساواتها بالرجل، وقام بتشجيع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الى إنجازات لا يتسع المجال لذكرها الآن".

واشار الى انه "وبعد انتهاء عهده عمل كميل شمعون على ترجمة الليبرالية بكل وجوهها إذ جعلها حجر الزاوية للحزب الذي أنشأه. تكفي نظرة سريعة الى النظام الأساسي لحزب الوطنيين الأحرار لنرى أنه ضمنه التزام المبادئ الليبرالية كما عمل في المجال السياسي من خلال كتلة برلمانية وازنة في مواجهة الأفكار المناقضة لليبرالية"، مضيفا: "اما اليوم فلا تزال أفكاره وأعماله تصلح للبناء عليها للصمود في مواجهة الأزمات الإقتصادية والمالية والإجتماعية التي تعصف بالوطن. ونذكر على سبيل المثال ضرورة التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومبادرته لتصريف المنتجات الزراعية كالتفاح مثلا، وتصنيعها"، مشددا على أن "الفكر الليبرالي انتصر على الصعيد العالمي إلا أنه يستدعي كل اهتمام وممارسته في شكل يحفظه ويؤدي الى وضعه موضع التنفيذ في كل المجالات".