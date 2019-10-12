النشرة: توقيف شخصين في بلدة حزين بجرم قتل شخص وتجارة مخدرات

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك بأن "مخابرات الجيش اللبناني دهمت في بلدة حزين البقاعية منزل اللبناني م.ا. والقت القبض على كل من خالد م.ا. الذي اصيب اثناء المداهمة في فخده نقل الى دار الامل الجامعي وشقيقه وائل م.ا المتهمين بقتل اللبناني هتلر برو على خلفية ثأرية ومذكرات توقيف بجرم تجارة المخدرات".

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