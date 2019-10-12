النشرة: وفد من السفارة البريطانية وآخر من شركة ايرباص زارا قلعة بعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك بأن "وفدًا من ​السفارة البريطانية في لبنان​ زار ​قلعة بعلبك​ الأثرية تؤازره دورية من مخابرات الجيش اللبناني حيث جال الوفد داخل القلعة مطلعًا على معالمها الأثرية ولم يسجل حصول أي حدث امني يذكر".

ولفت الى أنه "بالتوازي، زار وفد من شركة ايرباص التابعة لشركة طيران MEA قلعة بعلبك الأثرية وضم الوفد ١٩ شخصًا بمؤازرة دورية من دائرة الرصد والتدخل في المديرية العامة للأمن العام حيث جالوا في أرجائها مطلعين على معالمها الأثرية من دون حصول أي حدث أمني يذكر".