جريح بطلق ناري في دير الأحمر بسبب خلافات مالية

أطلق المدعو "غ. ج." النار من سلاح حربي باتجاه "س. خ." من التابعية السورية، في بلدة ​دير الاحمر​، وأصابه في ساقه، بسبب خلافات مالية ونقل الجريح إلى مستشفى الريان في بعلبك للمعالجة.

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