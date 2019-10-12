إنقاذ زورق سياحي وركابه بعد تسرب ماء إلى جوفه مقابل زوق مكايل

أفادت معلومات صحافية بأن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في ​الدفاع المدني​، عملوا عصر اليوم على إفراغ ماء تسرب إلى جوف زورق سياحي جراء عطل تقني، وكان على متنه 5 أشخاص، ما حال دون غرقه مقابل شاطىء زوق مكايل- كسروان، ونقلوه إلى ميناء مارينا ضبية.

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