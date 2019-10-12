قسد تدعو واشنطن لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه الأكراد

دعت ​قوات سوريا الديمقراطية​ "الولايات المتحدة الأميركية الى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه ​الأكراد​". وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أعلن أن القصف التركي أسفر عن أكثر من 300 ضحية بين قتيل وجريح، لافتاً إلى أنه "نتيجة القصف التركي نشأت حالة من الهجرة والنزوح الكبير تقدر بأكثر من100 ألف مدني مبدئيا".

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