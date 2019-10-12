الخارجية الإيرانية: مستعدون للحوار مع الرياض مباشرة أو عبر وسطاء

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ​عباس موسوي​ "استعداد ​ايران​ للحوار مع جميع دول الجوار بما فيها ​السعودية​، بشكل مباشر أو عبر وسطاء"، مشيراً إلى ان "حكومة ايران مستعدة لرفع سوء التفاهم مع السعودية ومنع دولة ثالثة من استغلاله".

ولفت إلى ان "رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيلتقي الأحد في طهران المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، وسيبحث مع الأخير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الأخيرة"، مشدداً على أن "الوساطة بين طهران والرياض غير مطروحة على جدول زيارة رئيس الوزراء الباكستاني حتى الآن"، معربا عن "ترحيب طهران بالحوار مع الدول التي تسعى لتعزيز أمن المنطقة انطلاقا من حسن النوايا".

وأشار إلى أنه "على دول المنطقة ألا تسمح لدول أجنبية بالتأثير على تطورات المنطقة واستغلال سوء التفاهم بينها، طهران ترحب بأي مبادرة للحوار مع دول المنطقة يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومستعدون للاستماع لأي حديث يصب في هذا الاتجاه".