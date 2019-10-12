النشرة: مشاركة وفد من نقابة محرري الصحافة بالمهرجان الإعلامي بدمشق ليس جديدا

علمت "النشرة" أن مشاركة وفد من نقابة محرري الصحافة اللبنانية في المهرجان الإعلامي والثقافي الذي ينظمه اتحاد الصحافيين السوريين في دمشق، ليس جديدا، بل هي للسنة الخامسة على التوالي التي يشارك فيها بمثل هذا الحدث.
وأشارت مصادر متابعة للموضوع، أن مشاركةوفد النقابة كانت مناسبة للتشاور مع رئيس اتحاد الصحافيين العرب وممثلي عشر نقابات عربية في الاستحقاقات الخاصة بالاتحاد من اجتماع الأمانة العامة في السعودية، إلى اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد في سلطنة عمان، وفي المؤتمر العام المزمع عقده في لبنان مبدئيا في ربيع 2020.
واستغربت مصادر "النشرة" إثارة هذا الموضوع المهني الصرف المتعلق بنشاطات نقابة المحررين.
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