وزير خارجية العراق: سنقدم قريبا طلبا رسميا لعودة سوريا للجامعة العربية

أعلن وزير الخارجية العراقي ​محمد علي الحكيم​ أن عدداً كبيراً من الدول العربية ترغب في عودة ​سوريا​ لمقعدها في ​الجامعة العربية​. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، بعد إنتهاء إجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، أعلن أن بغداد ستقدم قريباً طلبا رسميا لعودة سوريا للجامعة العربية.

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