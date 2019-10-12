الجامعة العربية تطالب بوقف العدوان التركي على سوريا وقطر والصومال تتحفظان على البيان

طالب مجلس وزراء الخارجية العربي بوقف العدوان التركي على شمال سوريا، محملاً ​تركيا​ مسؤولية عن أي تداعيات لعدوانها في ما يتعلق بتفشي الإرهاب وعودة التنظيمات الارهابية.

وطالب المجلس مجلس الأمن أخذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي، وقرر تكليف أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بنقل مضمون القرار، بالتنسيق مع العضو العربي في مجلس الأمن الدولي الكويت، إلى مجلس الأمن الدولي وترتيب زيارة إلى مجلس الأمن لمتابعة الأمر كخيار مفتوح.

وأكد المجلس على وحدة الأراضي سوريا، لافتاً إلى أن خروج القوات الأجنبية يسمح بعودة سوريا لمنظمة المجتمع العربي، معلناً بحث اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وثقافية وسياحية ضد تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن قطر والصومال تحفظتا على مضمون القرار الصادر عن إجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب.