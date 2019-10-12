أربعة قتلى على الأقل بإطلاق نار في نيويورك









اسماء السيد - واشنطن: قُتل أربعة أشخاص على الأقل بإطلاق نار وقع في ساعة مبكرة السبت في نادٍ اجتماعي خاص في نيويورك، وفق ما افادت الشرطة.

ولم يتم توقيف أي شخص إثر إطلاق النار الذي وقع في بروكلين، فيما لا تزال الدوافع والظروف الدقيقة للحادث غير معروفة، وفق مسؤول في شرطة نيويورك.

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وذكرت الشبكة المحلية التابعة لمحطة إيه بي سي نيوز الإخبارية ان المكان الذي وقع فيه إطلاق النار ناد يفتح خارج ساعات العمل العادية.

وأعلن مقتل اربعة أشخاص في مكان الحادث فيما أصيب رجلان وامرأة بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم، وفق الشرطة.

وذكرت تقارير سابقة أن عدد الجرحى خمسة.