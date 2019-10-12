أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير الأمن الداخلي بالوكالة الذي أشرف على المداهمات بحق المهاجرين غير المسجلين قد قدم استقالته، ليصبح بذلك أحدث مسؤول ضمن سلسلة طويلة من المسؤولين الكبار الذين غادروا الادارة الأمريكية.
وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - :"كيفن ماكلينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة.. لقد عملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ".
وأضاف: "كيفن الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي يرغب بأن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل الى القطاع الخاص.. أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد".
وأشار ترامب إلى أنه سيعلن اسم وزير الأمن الداخلي الجديد بالوكالة الأسبوع المقبل، وأن هناك العديد من المرشحين الرائعين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.