شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يشارك بالمهرجان الأفرو اسيوى للشباب بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك حزب حماة الوطن بالمهرجان الأفرو آسيوى للشباب بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 16 إلى 18 من الشهر الجارى.

قال الدكتور أحمد زكريا، مساعد رئيس الحزب، أن الصين تولى اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات بين الشعوب الأفريقية والآسيوية التى تأتى فى أهداف مبادرة "الحزام والطريق" وتنفيذا لقرار الرئيس الصينى شى جين بينج عام 2015 بتنظيم مهرجان الشباب الأفرو–آسيوى لمدة خمس سنوات بهدف تدعيم روح التضامن والصداقة والتعاون بين شعوب القارتين التى تم تبنيها فى مؤتمر باندونج منذ 60 عاما

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وأضاف مساعد رئيس الحزب، أنه سيقوم بإلقاء كلمة الوفد المصرى المشارك بالمهرجان عن ريادة الأعمال والتنمية المستدامة ودور مشروعات ريادة الأعمال فى استيعاب الطاقات البشرية وأهم الصفات التى يجب توافرها فى رواد الأعمال، فى ظل الرعاية والاهتمام الذى توليه الدولة والقيادة السياسية بمصر لهذا المجال

وأكد زكريا، أن الشباب فى كافة المراحل التعليمية التى تسبق التخرج البحث عن فكرة إبداعية يبدأ بتطبيقها بمجرد تخرجه دون أن ينتظر وظيفة حكومية، خاصة أن مشروعات ريادة الأعمال أصبحت هى حقل اقتصاد المعرفة الجدية والتى يمكن لمصر من خلاله التحول لمصاف الدول المتقدمة فى سنوات معدودة.