شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: سيارات الإسعاف لم تسلم من الإرهاب التركى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، الكاتب السعودى، أن تركيا تمارس الإرهاب ضد الشعب السورى، مشيرا إلى أنه لم يسلم أي شيء من الإرهاب التركي الذي تمارسه في شمال سوريا .

وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"تركيا تعيد تاريخها المليء بالإجرام، وتمارس إبادة بحق الشعب السوري ، حتى سيارات الإسعاف قرب رأس العين لم تسلم من استهداف الجيش التركي الإرهابي.

ولفت خالد الزعتر، إلى هروب مجموعة من سجناء داعش من سجن نافكور في القامشلي ، موضحا أن هذا ما يريده أردوغان الذي تدخل في شمال سوريا بدافع إنقاذ داعش وإعادة إنتاجها من جديد وإضعاف القوة الكردية التي تصدت لهذا التنظيم وهو ماتفسره غارات تركيا التي طالت سجن الدواعش.

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وأشار الكاتب السعودى، إلى أنه يجب أن يتم التعاطي العربي مع تركيا بأنها دولة معادية وداعمة للإرهاب، وأردوغان مجرم حرب يسعى لإبادة السوريين ، والعمل على توظيف أوراق الضغط لردم مشروع أنقره التوسعي والفوضوي ، قطع العلاقات العربية مع تركيا ضرورة تفرضها المرحلة لتكثيف الضغط الداخلي على أردوغان.

وأوضح خالد الزعتر، أن ورقة الإقتصاد يجب أن تكون احد اهم الأوراق التي يجب أن يسعى العرب لإستخدامها لوقف عدوان تركيا وإرهابها بحق سوريا ولتركيع أردوغان ، الضغط الإقتصادي اهم وسيلة يجب أن تستخدم لتضييق الخناق على رقبة أردوغان.