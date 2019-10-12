القبض على متهم رابع في واقعة مقتل الطالب محمود البنا بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية-عاشور أبو سالم:

أكد مصطفى محروس الباجس، محامي المجني عليه محمود محمد البنا "طالب ثانوي"، والذي قتل علي يد ثلاثة أصدقاء في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، أن النيابة العامة أرسلت اليوم السبت القضية، إلي المحامي العام بالمنوفية، تمهيدًا لإحالتها لمحكمة الجنايات.

وأضاف المحامي، في تصريحات صحفية، أن النيابة استمعت لأقوال والد "محمود"، وأقوال الشهود، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، ومعاينة المكان، وإرفاق فيديوهات توضح الواقعة، وتسجيل صوتي للمتهم يهدد فيه المجني عليه بالضرب والإيذاء، ومحادثات "شات".

وأضاف مصطفى محروس، أن المحامي العام لمحافظة المنوفية، أن النيابة العامة أسندت للجناة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجرى القبض على متهم رابع يدعى "إ.إ.ا" صديق المتهم الرئيسي "م.ا.ر"، لمحاولته تهريبه بعد الواقعة مباشرة.